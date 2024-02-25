Эксперты выделили полезные для здоровья свойства пищевой соды

Пищевая сода обладает шестью полезными свойствами для здоровья, как назвали эксперты:
- Облегчение изжоги и расстройства желудка путем нейтрализации желудочной кислоты.
- Замедление прогрессирования хронической болезни почек через нейтрализацию кислоты в крови.
- Противораковое действие, улучшая эффективность химиотерапии и делая среду для опухолей менее кислой.
- Повышение эффективности упражнений путем очищения мышечной молочной кислоты и увеличения выносливости.
- Улучшение здоровья полости рта за счет антибактериальных свойств и возможности использования как мягкого абразива.
- Уменьшение раздражения кожи и облегчение зуда при нанесении в виде пасты или добавления в ванны.
Эти свойства делают пищевую соду универсальным и доступным средством для поддержания здоровья и благополучия, сообщает Чемпионат.
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