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Эксперты выделили полезные для здоровья свойства пищевой соды
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:11

Эксперты выделили полезные для здоровья свойства пищевой соды

Пищевая сода обладает шестью полезными свойствами для здоровья, как назвали эксперты:

  1. Облегчение изжоги и расстройства желудка путем нейтрализации желудочной кислоты.
  2. Замедление прогрессирования хронической болезни почек через нейтрализацию кислоты в крови.
  3. Противораковое действие, улучшая эффективность химиотерапии и делая среду для опухолей менее кислой.
  4. Повышение эффективности упражнений путем очищения мышечной молочной кислоты и увеличения выносливости.
  5. Улучшение здоровья полости рта за счет антибактериальных свойств и возможности использования как мягкого абразива.
  6. Уменьшение раздражения кожи и облегчение зуда при нанесении в виде пасты или добавления в ванны.

Эти свойства делают пищевую соду универсальным и доступным средством для поддержания здоровья и благополучия, сообщает Чемпионат.

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