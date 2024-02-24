Ученые обнаружили новый показатель здоровья сосудов

Исследование, опубликованное в журнале Circulation Research, обнаружило новый показатель крови, который может предсказывать риск сердечно-сосудистых заболеваний независимо от уровня холестерина. Ученые сосредоточились на сахарном "покрытии" иммуноглобулинов G (IgG), компонентов иммунной системы, которые связаны с хроническим воспалением и защитой от инфекций. Исследование показало, что характер этого покрытия позволяет предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта, независимо от уровня холестерина в крови.
Этот новый показатель может стать основой для ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и быть целевым объектом для новых средств профилактики атеросклероза. Ученые подчеркнули, что их результаты представляют собой многообещающий и недооцененный биомаркер с большим потенциалом для стратификации риска, профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Газета.Ру.
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