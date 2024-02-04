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Отказ от вредных пищевых привычек становится ключевым фактором для поддержания здоровья и стройности
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:35

Отказ от вредных пищевых привычек становится ключевым фактором для поддержания здоровья и стройности

Вредные привычки не только способствуют набору лишнего веса, но также приводят к преждевременному старению и развитию болезней. Улучшение пищевого поведения возможно благодаря простым советам, включая ведение дневника питания, анализ которого позволяет выявить вредные привычки и оптимизировать рацион.

Применение правила тарелки способствует балансу питательных веществ, разделяя ее на четыре части: овощи, зелень и фрукты; белок; крупы, макароны и хлеб. Этот подход обучает контролировать размер порций. Избегание вредной еды в доме, а также поддержание запаса полезных продуктов, таких как йогурт, свежие овощи и фрукты, способствует повышению качества питания.

Увеличение употребления чистой воды играет важную роль в выведении токсинов и расщеплении жиров. Рекомендуется употребление талой воды, замороженной в морозилке. Кроме того, советуется ограничивать употребление фруктов, отдавая предпочтение кислым видам, таким как киви, грейпфруты и апельсины, и выбирая несозревшие бананы, чтобы уменьшить вредный сахар и крахмал, сообщает NVL.

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