Отказ от вредных пищевых привычек становится ключевым фактором для поддержания здоровья и стройности

Вредные привычки не только способствуют набору лишнего веса, но также приводят к преждевременному старению и развитию болезней. Улучшение пищевого поведения возможно благодаря простым советам, включая ведение дневника питания, анализ которого позволяет выявить вредные привычки и оптимизировать рацион.
Применение правила тарелки способствует балансу питательных веществ, разделяя ее на четыре части: овощи, зелень и фрукты; белок; крупы, макароны и хлеб. Этот подход обучает контролировать размер порций. Избегание вредной еды в доме, а также поддержание запаса полезных продуктов, таких как йогурт, свежие овощи и фрукты, способствует повышению качества питания.
Увеличение употребления чистой воды играет важную роль в выведении токсинов и расщеплении жиров. Рекомендуется употребление талой воды, замороженной в морозилке. Кроме того, советуется ограничивать употребление фруктов, отдавая предпочтение кислым видам, таким как киви, грейпфруты и апельсины, и выбирая несозревшие бананы, чтобы уменьшить вредный сахар и крахмал, сообщает NVL.
Шведские специалисты назвали самый опасный вид кофе
Исследование Гетеборгского университета в Швеции опубликованное в журнале The European Journal of Preventive Cardiology выявило, что нефильтрованный кофе, приготовленный через френч-пресс, представляет наибольший риск для здоровья сердца.
Ученые из Калифорнийского университета объяснили происхождение пирамиды, найденной в Антарктиде
Ученые из Калифорнийского университета опровергли существование пирамиды в горах Антарктиды, представив ее как гору пирамидальной формы. Ранее появились сообщения о пирамидообразных структурах на спутниковых снимках горного массива Эллсуорт.
Гастроэнтеролог высказал мнение о воздействии молока на организм
Вопрос о том, успокаивает ли молоко желудок, рассмотрен гастроэнтерологом из клиники "Хадасса" в Международном медицинском кластере Сколково. Молоко, несмотря на свои питательные качества, может оказывать негативное воздействие на организм.
Стоматолог Маслова подчеркивает признаки, указывающие на необходимость ремонта пломбы
Стоматолог-терапевт Кристина Маслова подчеркивает признаки, указывающие на необходимость ремонта пломбы, такие как застревание еды в области пломбы, воспаление и кровоточивость десен, изменение формы и цвета пломбы. Замена пломбы, по словам врача, не является сложной процедурой, и ее необходимо проводить своевременно, чтобы избежать осложнений.