Врач Ильичева представила шесть ключевых правил для поддержания здоровья желчного пузыря

В случае наличия проблем с желчным пузырем, специалист рекомендует не откладывать их решение, однако для тех, кто пока не столкнулся с проблемами, предлагает ряд мероприятий, направленных на предотвращение будущих трудностей.
Первым важным шагом является поддержание оптимального питьевого режима, при котором рекомендуется употреблять 30 мл воды на 1 кг массы тела. Добавление в рацион овощей, зелени и фруктов с высоким содержанием клетчатки поможет снизить риск образования желчных камней.
Дополнительно, врач советует включить в рацион рыбу, ограничить употребление сахара и добавить продукты, богатые лецитином, такие как подсолнечные семена, подсолнечное нерафинированное масло холодного отжима, яичные желтки и печень.
Наконец, поддержание здорового веса также играет важную роль в профилактике проблем с желчным пузырём, поскольку ожирение может вызвать повышение активности HMG-CoA редуктазы и увеличение секреции холестерина в желчь, что способствует образованию камней, сообщает МедиаПоток.
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