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Терапевт Крапивин предоставляет рекомендации по изменению рациона для поддержания здоровья
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:10

Терапевт Крапивин предоставляет рекомендации по изменению рациона для поддержания здоровья

Терапевт Андрей Крапивин предоставляет рекомендации по изменению рациона для поддержания здоровья и борьбы с высоким уровнем холестерина. Он выделяет несколько ключевых продуктов, способных не только нормализовать холестерин, но и улучшить общее самочувствие.

Овсянка, обогащенная углеводами, клетчаткой и витаминами, рекомендуется для начала дня, особенно с добавлением ягод с антиоксидантами. Шпинат, богатый витаминами A, K и C, предлагается включить в рацион, приготовляя его на пару. Фрукты, такие как лаймы, апельсины, грейпфруты и мандарины, рекомендуются как основные продукты для борьбы с холестерином, благодаря их витамину C и пектину, способствующему выведению холестерина. Эти советы представляют собой путь к здоровому образу жизни и улучшению общего состояния здоровья, сообщает SM.News.

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