Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.12.2023 : 91,969
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.12.2023 : 101,5781
Врач-терапевт Асанов перечислил заболевания, которые возникают в новогоднюю ночь
  1. Главная
  2. Общество
  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 19:01

Врач-терапевт Асанов перечислил заболевания, которые возникают в новогоднюю ночь

В интервью с Общественной Службой Новостей врач-терапевт Тимур Асанов поделился информацией о заболеваниях, которые часто усугубляются в период новогодних праздников. По мнению медицинского специалиста, в новогоднюю ночь многие россияне склонны переедать, предпочитая тяжелую, жареную и жирную пищу, что может привести к обострению хронических заболеваний органов пищеварения.

Асанов пояснил, что в период Нового года часто обращаются за медицинской помощью из-за ожогов, полученных при использовании пиротехнических средств, случаев отравления, обморожения, повышения артериального давления, а также усиления проявлений хронических заболеваний органов пищеварения и аллергических реакций.

Мир

Посол РФ: Запад впервые опробовал сценарий цветной революции в Сербии

Посол РФ: Запад впервые опробовал сценарий цветной революции в Сербии

Беспорядки в Сербии не представляют собой нового явления; именно в этой стране Запад впервые попробовал сценарий цветной революции с элементами гибридной войны.

Читать полностью
Отсутствие акций против россиян в НХЛ объяснили на Украине

Отсутствие акций против россиян в НХЛ объяснили на Украине

Главный тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич объяснил отсутствие проведения акций против российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Читать полностью

Общество

Срочную службу в погранвойсках ФСБ разрешили проходить россиянам

Срочную службу в погранвойсках ФСБ разрешили проходить россиянам

После подписания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным соответствующего закона, призывникам было предоставлено право проходить срочную службу в пограничных войсках Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Читать полностью
Владимир Путин провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу

Владимир Путин провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу

Президент России Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу в ходе посещения предприятия "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

Читать полностью

Новости