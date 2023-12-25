Врач-терапевт Асанов перечислил заболевания, которые возникают в новогоднюю ночь

В интервью с Общественной Службой Новостей врач-терапевт Тимур Асанов поделился информацией о заболеваниях, которые часто усугубляются в период новогодних праздников. По мнению медицинского специалиста, в новогоднюю ночь многие россияне склонны переедать, предпочитая тяжелую, жареную и жирную пищу, что может привести к обострению хронических заболеваний органов пищеварения.
Асанов пояснил, что в период Нового года часто обращаются за медицинской помощью из-за ожогов, полученных при использовании пиротехнических средств, случаев отравления, обморожения, повышения артериального давления, а также усиления проявлений хронических заболеваний органов пищеварения и аллергических реакций.
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