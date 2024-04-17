Невролог Татьяна Виноградова изложила основные характеристики мигрени и ее потенциальные триггеры. Мигрень обычно сопровождается сильной болью в одной стороне головы, но может проявляться и с обеих сторон.
Основные симптомы включают интенсивную боль, тошноту и рвоту, а приступы могут продолжаться до трех суток. Виноградова подчеркивает, что помимо наследственности, мигрень может быть спровоцирована стрессом, ароматами, пищей, менструальным циклом или изменениями погоды. Она отмечает, что для точного диагноза требуется клиническое обследование, и настоятельно не рекомендует самолечение, сообщает Газета.Ру.
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