Врач Шишонин предлагает эффективные методы борьбы с головной болью, основанные на трех простых упражнениях

Врач Александр Шишонин подчеркивает, что головная боль может быть признаком прединсультного состояния, связанного с увеличением внутричерепного давления и риском нарушения кровообращения в мозге.
Первое упражнение, "Рамка", включает повороты головы и массаж шеи для улучшения кровообращения. Второе упражнение, "Взгляд в небо", требует наклона головы в сторону с последующим растяжением мышц. Третье упражнение, "Посмотри в небо", направлено на укрепление мышц шеи и предотвращение головной боли.
Регулярное выполнение этих упражнений по десять раз в каждом направлении поможет избавиться от головной боли и улучшить общее самочувствие, сообщает Центральная Служба Новостей.
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