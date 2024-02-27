Врач Шиндряева выделила продукты, которые могут вызвать головную боль

Врач-невролог, доктор медицинских наук Наталья Шиндряева отметила, что пропуск приемов пищи и неправильно подобранный рацион могут быть причиной головной боли.
Она указала на несколько категорий продуктов, способных вызвать головную боль. Напитки с кофеином, алкоголь, шоколад и некоторые мясные продукты (в том числе ветчина, колбасы и сыры) могут стимулировать мигрень из-за различных химических соединений, таких как бета-фенилэтиламин, глутамат натрия и оксид азота.
Шиндряева советует постепенно исключать подозрительные продукты из рациона, чтобы выяснить, что именно спровоцировало болевой синдром. Она также рекомендует не терпеть боль, а принимать препараты, направленные на предотвращение приступов мигрени, сообщает Аргументы И Факты.
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