Врач Шиндряева выделила продукты, которые могут вызвать головную боль

Врач-невролог, доктор медицинских наук Наталья Шиндряева отметила, что пропуск приемов пищи и неправильно подобранный рацион могут быть причиной головной боли.

Она указала на несколько категорий продуктов, способных вызвать головную боль. Напитки с кофеином, алкоголь, шоколад и некоторые мясные продукты (в том числе ветчина, колбасы и сыры) могут стимулировать мигрень из-за различных химических соединений, таких как бета-фенилэтиламин, глутамат натрия и оксид азота.

Шиндряева советует постепенно исключать подозрительные продукты из рациона, чтобы выяснить, что именно спровоцировало болевой синдром. Она также рекомендует не терпеть боль, а принимать препараты, направленные на предотвращение приступов мигрени, сообщает Аргументы И Факты.