Невролог Сурская выделяет причины ночных головных болей

Невролог Елена Сурская сообщает, что ночные головные боли, известные как "боль-будильник", могут иметь различные причины, включая мигрень, кластерные головные боли, соматические патологии и психические проблемы, такие как тревожность и депрессия. Апноэ во сне также может быть фактором, способствующим их появлению.

Симптомы могут включать сильные боли в области глаз и височной области, ощущение инородного тела за глазом, слезотечение, заложенность носа, потоотделение и отек нижних век, а также светобоязнь, фобии и тошноту. Лечение, назначаемое врачом, включает сбалансированный рацион и нормализацию режима труда и отдыха, сообщает МедЗдрав.Инфо.