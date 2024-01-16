Врач невролог Мацокин выявил, что головная боль зимой связана с терморегуляцией сосудов

Врач невролог Игорь Мацокин выявил, что холодовая головная боль зимой связана с терморегуляцией сосудов, особенно у женщин и тех, кто страдает от мигрени. При воздействии холода на голову возникает боль, исчезающая после устранения мороза.

Для облегчения симптомов, Мацокин рекомендует перейти в теплое помещение, употребить горячий напиток, и, при необходимости, принять обезболивающее. Постоянные проявления холодовой боли требуют медицинской помощи. Привыкание к морозам можно осуществить постепенным снижением чувствительности рецепторов через прохладный душ, умывание и сон в холодной комнате, сообщает МедиаПоток.