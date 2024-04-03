Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.04.2024 : 92,5254
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.04.2024 : 99,4116
Поддержка аграриев России даёт значительный эффект
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:28

Поддержка аграриев России даёт значительный эффект

В 2023 году в России наблюдается значительный рост производства машин и оборудования для пищевой промышленности, а также сельхозтехники. Выпуск машин для пищепрома увеличился почти на 40%, а сельхозтехники — более чем на 8%.

Это является результатом успешной государственной политики в области поддержки отечественного производителя и стимулирования развития аграрного сектора. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

В России в 2021 году собрали уже второй рекордный урожай зерновых в современной истории страны. Об этом напомнил премьер-министр страны. Он отметил "хорошие результаты" в агроотрасли, особенно в переработке, и привел в пример успехи по рыбе.

Мир

В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года

В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года

По опубликованным данным, лидером в обоих сегментах оказался Google Chrome, с долей рынка в 65,77% на десктопе и 65,29% на мобильных устройствах.

Читать полностью
Apple не собирается покидать европейский рынок

Apple не собирается покидать европейский рынок

Представители корпорации Apple подтверждают свое намерение оставаться на европейском рынке, несмотря на возможные трудности, связанные с антимонопольными расследованиями.

Читать полностью

Общество

Ученые выяснили, что дети дошкольного возраста изобретательнее, чем ChatGPT

Ученые выяснили, что дети дошкольного возраста изобретательнее, чем ChatGPT

Исследование, проведенное американскими психологами под руководством Юнис Ю из Университета в Беркли, показало, что даже передовые модели искусственного интеллекта (ИИ), такие как чат-бот ChatGPT от OpenAI, уступают детям дошкольного возраста в области изобретательности и креативного мышления.

Читать полностью
Эксперты проанализировали популярность китайских автомобилей

Эксперты проанализировали популярность китайских автомобилей

Китайский рынок автомобилей отличается от российского, с фокусом на электромобилях. Эксперты отмечают высокий спрос на более дорогие модели, особенно электромобили.

Читать полностью

Новости