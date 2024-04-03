В 2023 году в России наблюдается значительный рост производства машин и оборудования для пищевой промышленности, а также сельхозтехники. Выпуск машин для пищепрома увеличился почти на 40%, а сельхозтехники — более чем на 8%.
Это является результатом успешной государственной политики в области поддержки отечественного производителя и стимулирования развития аграрного сектора. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
В России в 2021 году собрали уже второй рекордный урожай зерновых в современной истории страны. Об этом напомнил премьер-министр страны. Он отметил "хорошие результаты" в агроотрасли, особенно в переработке, и привел в пример успехи по рыбе.
В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года
По опубликованным данным, лидером в обоих сегментах оказался Google Chrome, с долей рынка в 65,77% на десктопе и 65,29% на мобильных устройствах.
Apple не собирается покидать европейский рынок
Представители корпорации Apple подтверждают свое намерение оставаться на европейском рынке, несмотря на возможные трудности, связанные с антимонопольными расследованиями.
Ученые выяснили, что дети дошкольного возраста изобретательнее, чем ChatGPT
Исследование, проведенное американскими психологами под руководством Юнис Ю из Университета в Беркли, показало, что даже передовые модели искусственного интеллекта (ИИ), такие как чат-бот ChatGPT от OpenAI, уступают детям дошкольного возраста в области изобретательности и креативного мышления.
Эксперты проанализировали популярность китайских автомобилей
Китайский рынок автомобилей отличается от российского, с фокусом на электромобилях. Эксперты отмечают высокий спрос на более дорогие модели, особенно электромобили.