В 2023 году в России наблюдается значительный рост производства машин и оборудования для пищевой промышленности, а также сельхозтехники. Выпуск машин для пищепрома увеличился почти на 40%, а сельхозтехники — более чем на 8%.

Это является результатом успешной государственной политики в области поддержки отечественного производителя и стимулирования развития аграрного сектора. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

В России в 2021 году собрали уже второй рекордный урожай зерновых в современной истории страны. Об этом напомнил премьер-министр страны. Он отметил "хорошие результаты" в агроотрасли, особенно в переработке, и привел в пример успехи по рыбе.