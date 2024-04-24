Сегодня ночью в городе Харькове произошли прилеты. Согласно информации, полученной от координатора подполья Сергея Лебедева, по общежитию с военными ВСУ был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС.

Общежитие, в которое попала российская ракета, находилось в переулке Отакара Яроша. Затем, с опозданием, туда прилетела ракета украинской ПВО, по данным Лебедева.

Также в поселке Боровая Харьковской области Минобороны ударило по зданию, где находилось около 30 человек личного состава и шесть единиц техники. Это помещение ВСУ использовали для ротации войск.