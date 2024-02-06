Ученые из Барселоны изучили связь между уровнем счастья и материальным благополучием

Ученые из Автономного университета Барселоны опросили 2966 представителей 19 коренных народов мира и выяснили, что счастливая и полноценная жизнь возможна независимо от уровня дохода.

В опросе участвовали как жители развитых стран, так и представители изолированных племен, и средний балл удовлетворенности жизнью составил 6,8 на десятибалльной шкале. Многие участники не имели никаких источников дохода или обходились минимальным количеством ресурсов. Уровень удовлетворенности жизнью некоторых участников превышал даже средний показатель скандинавских стран, что свидетельствует о том, что счастье не обязательно зависит от материального благополучия, сообщает Газета.Ру.