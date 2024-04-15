Онемение в руках и ногах после сна часто объясняется неудобным положением тела во время сна. Однако такие симптомы могут быть вызваны различными заболеваниями, включая атеросклероз сосудов.
Врач-терапевт Анастасия Тимощенко уточнила, что постоянное беспокойство из-за онемения требует консультации невролога. Иногда уменьшение чувствительности в ногах утром может указывать на диабетическую полинейропатию.
По словам специалиста, диабетическая полинейропатия чаще проявляется в ногах и может быть вызвана алкогольной нейропатией, возникающей на фоне хронической интоксикации.
Онемение также может быть связано с сосудистыми нарушениями, облитерирующим атеросклерозом, варикозной болезнью или недостатком витамина В12.
Синдром карпального канала, при котором нервы в запястье сдавливаются, может быть еще одной причиной, вызывающей онемение и покалывание в руках. Этот симптом обычно усиливается ночью из-за особенностей позы рук во время сна.
Проблемы со спинным столбом, такие как грыжа диска или спондилез, могут также вызывать сдавление нервов и онемение в руках и ногах, особенно после сна, когда мышцы расслаблены.
Полинейропатия — это состояние, при котором повреждаются несколько нервов. Симптомы полинейропатии могут включать онемение и покалывание в конечностях, слабость мышц, боли, ухудшение координации движений и нарушение чувствительности к температуре, боли или прикосновениям, сообщает МедикФорум.
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