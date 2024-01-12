Хирург Сенченко предупреждает о распространенной ошибке при отогреве замерзших рук и ног

При переохлаждении сосуды сужаются, вызывая боль из-за ишемии. Вместо того чтобы подвергать руки и ноги резкому отогреванию под горячей водой или трением, необходимо медленно и бережно восстанавливать тепло.

Резкое отогревание может привести к дисбалансу кислорода, и в результате развиваются тяжелые последствия, включая некроз тканей и возможность ампутации. Эксперт рекомендует возвращение в теплое помещение, надевание теплой одежды и ожидание естественного прогревания.