Боевики ХАМАС подорвали туннель в секторе Газа, израильтянам нанесли удары

Боевики из "Бригад Иззэддина аль-Кассама", военного крыла движения ХАМАС, подорвали туннель, по которому перемещались израильские войска в секторе Газа. Взрыв произошел в результате использования взрывного устройства в городе Газа. После этого израильским спецназовцам был нанесен огневой ответ, и противник понес потери.
Другая ловушка была устроена в лагере Джабалия, где был взорван заминированный дом во время зачистки квартала, что привело к гибели как минимум четырех израильских военнослужащих. На юге анклава в Хан-Юнисе боевики подбили танки, бронетранспортеры и бульдозеры, применив управляемые ракеты.
В ответ Израиль проводит удары по районам Газы, нанося удары по жилым домам и укрытиям для перемещенных лиц. В результате авиаударов и обстрелов сообщается о 172 погибших и 326 раненых за сутки в палестинском анклаве.
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