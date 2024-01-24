Пожилым людям рекомендуется включать халву в рацион, так как в ней содержатся важные компоненты для поддержания здоровья. Врач-диетолог Елена Соломатина подчеркнула полезные свойства раз

личных видов халвы, таких как подсолнечная, арахисовая, миндальная, льняная и кунжутная. Каждый вид халвы обогащен клетчаткой, способствующей нормализации работы кишечника. Например, подсолнечная халва богата витамином E, который замедляет старение и предотвращает болезни сердечно-сосудистой системы. Арахисовая халва содержит полезный кремний для кожи, костей и зубов, кунжутная — кальций, а миндальная — магний. В льняной халве присутствуют омега-3 жирные кислоты, оказывающие противовоспалительное и противохолестериновое действие, а также способствующие укреплению сердца.

Однако врач предупреждает, что людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью и избыточным весом следует ограничивать потребление халвы.