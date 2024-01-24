Врач-диетолог Соломатина подчеркнула полезность употребления халвы для пожилых людей

Разнообразные виды халвы, такие как подсолнечная, арахисовая, кунжутная, льняная и миндальная, содержат важные компоненты, благотворно влияющие на здоровье. Врач отметила, что клетчатка, присутствующая в халве, способствует улучшению работы кишечника. Например, подсолнечная халва богата витамином E, который замедляет старение и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Арахисовая халва содержит кремний, необходимый для поддержания здоровья костей, зубов и кожи. Кунжутная халва является богатым источником кальция, а миндальная халва содержит магний, важный для костной системы и снижения давления.
Врач также отметила, что льняная халва содержит омега-3 жирные кислоты, оказывающие противовоспалительное и противохолестериновое действие, укрепляющие сердце и участвующие в формировании клеточных мембран. Однако Соломатина предупредила, что людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и лишним весом следует избегать употребления данного продукта.
Эти рекомендации соответствуют заявлению главного гериатра Москвы Надежды Рунихиной, подчеркивающей важность включения клетчатки в рацион пожилых людей для улучшения работы кишечника и снижения риска возрастных заболеваний, сообщает Газета.Ру.
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