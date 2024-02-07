Врач Волкова предоставила советы для сохранения чистоты волос

Врач акушер-гинеколог Екатерина Волкова предоставляет три совета, которые помогут сохранить волосы чистыми на дольший срок без необходимости ежедневного мытья.

Первый совет заключается в использовании теплой воды для мытья волос. Горячая вода стимулирует работу сальных желез, что может привести к быстрому загрязнению волос.

Второй важный совет — избегать горячей укладки. Использование фена с высокой температурой также стимулирует сальные железы, вызывая быстрое загрязнение волос. Предпочтительнее естественное высыхание волос.

Третий и последний совет — выбрать правильную расческу. Рекомендуется использовать расческу из натуральных материалов с мягко закругленными зубьями. Регулярная чистка расчески поможет предотвратить накопление себума и загрязнений.

Применение этих советов поможет сохранить волосы чистыми и свежими на дольший срок, уменьшая необходимость в ежедневном мытье головы, сообщает DOCTORPITER.