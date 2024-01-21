Врач Баранова выделила пять основных симптомов, указывающих на гипотиреоз

Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Ирина Баранова выделила пять основных симптомов, указывающих на гипотиреоз — заболевание, связанное с недостаточной выработкой гормонов щитовидной железы. Первым признаком является выпадение волос, вызванное нарушением секреции соляной кислоты в железах и, как следствие, нарушением выработки природного кератина.

Баранова подчеркнула, что апатия и постоянная усталость, связанные не только с гипотиреозом, но также с анемией, представляют еще одну тревожную симптоматику. Врач подчеркнула тесную связь между гипотиреозом и анемией, заявив:

"Где есть анемия, ищите гипотиреоз".

Кроме того, лишний вес, резкое падение либидо и постоянное чувство холода конечностей также были выделены врачом как возможные симптомы гипотиреоза. Врач объяснила, что дефицит железа в организме, вызывающий анемию, может привести к постоянной слабости и упадку сил. Она также подчеркнула необходимость борьбы с дефицитом железа в крови и его возможными последствиями, сообщает Вечерняя Москва.