Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Ирина Баранова выделила пять основных симптомов, указывающих на гипотиреоз — заболевание, связанное с недостаточной выработкой гормонов щитовидной железы. Первым признаком является выпадение волос, вызванное нарушением секреции соляной кислоты в железах и, как следствие, нарушением выработки природного кератина.
Баранова подчеркнула, что апатия и постоянная усталость, связанные не только с гипотиреозом, но также с анемией, представляют еще одну тревожную симптоматику. Врач подчеркнула тесную связь между гипотиреозом и анемией, заявив:
"Где есть анемия, ищите гипотиреоз".
Кроме того, лишний вес, резкое падение либидо и постоянное чувство холода конечностей также были выделены врачом как возможные симптомы гипотиреоза. Врач объяснила, что дефицит железа в организме, вызывающий анемию, может привести к постоянной слабости и упадку сил. Она также подчеркнула необходимость борьбы с дефицитом железа в крови и его возможными последствиями, сообщает Вечерняя Москва.
Экологию приморских водно-болотных угодий улучшил город Хайкоу на Хайнане
В последние годы город Хайкоу, административный центр южнокитайской провинции Хайнань, достиг значительного прогресса в улучшении экологии прибрежной зоны водно-болотных угодий, примыкающей к морю.
"Советские" улицы русскоязычного Висагинаса требует переименовать госучреждение в Литве
Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы высказал предложение о переименовании нескольких улиц в преимущественно русскоязычном городе Висагинасе, считая их свидетельством советского прошлого.
Взаимодействию региона с Китаем и КНДР помогает детско-юношеский спорт Приморского края
Развитие детско-юношеского спорта в Приморском крае способствует укреплению взаимодействия с международными партнерами, включая такие страны, как Китай, КНДР, Монголия, Узбекистан и Белоруссия.
Иммунолог Мальцева предоставляет советы по лечению аллергии на холод
Иммунолог Наталья Мальцева утверждает, что контроль над аллергическими реакциями на холод можно успешно осуществлять с использованием противоаллергических антигистаминных препаратов.