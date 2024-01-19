Трихолог Курская сообщила, какое количество выпадающих волос считается нормой

Трихолог, кандидат медицинских наук Анастасия Курская, сообщила, что ежедневное выпадение волос в количестве от 50 до 150 считается нормой. Зимой это число может немного увеличиться из-за перепадов температур и ношения головных уборов.

Курская подчеркнула, что заметное увеличение потери волос должно стать поводом для беспокойства. Эксперт рекомендует перед мытьем головы проверять количество выпавших волос: если после дергания прядей в руке остается более 20 волосков, это может свидетельствовать о проблемах, требующих консультации у трихолога, сообщает News.Ru.