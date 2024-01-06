Эксперты из Кембриджа выяснили, что цвет волос может влиять на продолжительность человеческой жизни

Эксперты из Кембриджской Школы клинической медицины провели фундаментальное исследование, выяснив, что цвет волос может влиять на продолжительность человеческой жизни. Исследование, в котором были проанализированы ДНК более полумиллиона человек, показало, что рыжеволосые обладают самой большой продолжительностью жизни из-за особенностей генетики.
Брюнеты и шатены имеют повышенный уровень меланина, что обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения. Блондины, хотя обладают более чутким организмом, также могут достичь долголетия, прикладывая чуть больше усилий для поддержания высокого качества жизни, сообщает Planet Today.
Важно отметить, что долголетие зависит от множества факторов, и один цвет волос не является единственным определяющим.
Ученые из США выяснили, почему моча имеет желтый цвет и как это связано с желтухой
Ученые выявили микробный фермент, ответственный за окраску мочи. Это открытие может помочь в дальнейших исследованиях роли микробиома кишечника в различных заболеваниях, включая желтуху и воспалительные патологии.
Tesla проведет отзыв более 1,6 миллиона автомобилей в Китае из-за проблем в системе помощи водителю
Согласно информации от Государственного управления по регулированию рынка КНР, отзовутся импортные Model S, Model X и Model 3, а также Model 3 и Model Y, выпущенные на китайских заводах с августа 2014 по декабрь 2023 года.
На Урале созданы новые наночастицы для диагностики гормонов и заболеваний крови
Эти частицы способны окрашивать бесцветные антитела, антигены и гормоны, что сделает процесс диагностики более простым и доступным. Ученые использовали синтетические нанозимы вместо природных ферментов, что позволяет снизить стоимость анализов и сделать наборы для окрашивания менее чувствительными к условиям хранения.
Ученые: регулярное использование слуховых аппаратов снижает риск преждевременной смерти у людей с потерей слуха
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