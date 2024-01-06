Эксперты из Кембриджа выяснили, что цвет волос может влиять на продолжительность человеческой жизни

Эксперты из Кембриджской Школы клинической медицины провели фундаментальное исследование, выяснив, что цвет волос может влиять на продолжительность человеческой жизни. Исследование, в котором были проанализированы ДНК более полумиллиона человек, показало, что рыжеволосые обладают самой большой продолжительностью жизни из-за особенностей генетики.

Брюнеты и шатены имеют повышенный уровень меланина, что обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения. Блондины, хотя обладают более чутким организмом, также могут достичь долголетия, прикладывая чуть больше усилий для поддержания высокого качества жизни, сообщает Planet Today.

Важно отметить, что долголетие зависит от множества факторов, и один цвет волос не является единственным определяющим.