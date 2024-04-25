Две трети россиян (67%) столкнулись с попытками мошенников украсть их аккаунты в Интернете, причём наибольшее число атак приходится на социальные сети (66%), личную почту (35%) и банковские приложения (28%).

Исследование было проведено сервисом Работа.ру и соцсетью Одноклассники.

Основные методы взлома включают фишинг, автоматический перебор паролей и утечки данных с других ресурсов. 40% атак оказались успешными, при этом 34% пользователей смогли восстановить доступ к аккаунтам. Эксперты выделили распространённые ошибки в соблюдении безопасности, такие как предсказуемая смена паролей и использование одних и тех же данных для различных сервисов. В исследовании участвовали более 3600 пользователей из всех регионов России, сообщает Газета.Ру.

Фото: openverse.org/dustball (CC BY-NC 2.0 license)