Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.04.2024 : 92,7463
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.04.2024 : 100,7473
Ученые разработали необычный способ выявления вредных пищевых привычек
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:23

Ученые разработали необычный способ выявления вредных пищевых привычек

Ученые из Пенсильванского государственного университета выяснили, что способ выбора и поедание кренделей в ходе специального теста может раскрыть пищевые привычки человека, такие как переедание и злоупотребление солью.

В исследовании с 57 участниками было обнаружено, что предпочтение крупных кренделей ассоциировалось с увеличением количества откусываний и скорости поедания, что может указывать на склонность к перееданию. Также выяснилось, что выбор маленьких кренделей связан с возможностью злоупотребления солью, вероятно, из-за большего содержания соли на их поверхности.

Исследователи пришли к выводу, что характер и структура пищи могут отражать пищевые привычки человека, сообщает Газета.Ру.

Мир

Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ.

Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ.

Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ.

Читать полностью
Молдавия одобрила начало переговоров с США о строительстве нового посольства

Молдавия одобрила начало переговоров с США о строительстве нового посольства

В 2022 году был заключен договор о передаче земли и подписан меморандум о взаимопонимании. Однако процесс так и не сдвинулся с места.

Читать полностью

Общество

Ученые разработали картофель, который обладает высокой устойчивостью к засухе и паразитам

Ученые разработали картофель, который обладает высокой устойчивостью к засухе и паразитам

Ученые Сибирского НИИ растениеводства и селекции разработали новый сорт картофеля "Атаман", который обладает высокой урожайностью и устойчивостью к засухе и паразитам.

Читать полностью
Ученые РФ обнаружили способ снизить на 30% долю угарного газа в продуктах горения топлива

Ученые РФ обнаружили способ снизить на 30% долю угарного газа в продуктах горения топлива

Ученые из России разработали специальные мембраны для производства высокооктановых присадок к топливу, которые могут снизить на 30% долю угарного газа в продуктах горения.

Читать полностью

Новости