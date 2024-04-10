Ученые из Пенсильванского государственного университета выяснили, что способ выбора и поедание кренделей в ходе специального теста может раскрыть пищевые привычки человека, такие как переедание и злоупотребление солью.
В исследовании с 57 участниками было обнаружено, что предпочтение крупных кренделей ассоциировалось с увеличением количества откусываний и скорости поедания, что может указывать на склонность к перееданию. Также выяснилось, что выбор маленьких кренделей связан с возможностью злоупотребления солью, вероятно, из-за большего содержания соли на их поверхности.
Исследователи пришли к выводу, что характер и структура пищи могут отражать пищевые привычки человека, сообщает Газета.Ру.
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