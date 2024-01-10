Врач-невролог Демьяновская подчеркнула, что некоторые обычные привычки могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях

Апатия, хроническая усталость, упадок сил и заторможенность, по словам врача, не всегда являются следствием переутомления и стресса, а также могут указывать на наличие железодефицитной анемии.
Демьяновская отметила, что у людей с анемией наблюдается странное желание употреблять несъедобные предметы, такие как мел, штукатурка или земля. Кроме того, врач подчеркнула, что засыпание в сидячем положении может быть не только признаком обычной усталости, но также иногда может указывать на наличие сердечной недостаточности, состояния, при котором сердце не справляется с перекачиванием крови, что приводит к недостаточному кровообращению.
Эксперт также отметила, что гиперактивность, возбудимость, плаксивость и раздражительность могут быть индикаторами гипертиреоза, заболевания эндокринной системы, при котором щитовидная железа производит избыточное количество тиреоидных гормонов, сообщает Центральная Служба Новостей.
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