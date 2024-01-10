Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.01.2024 : 89,3939
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.01.2024 : 97,8745
Врач-невролог Демьяновская подчеркнула, что некоторые обычные привычки могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 23:13

Врач-невролог Демьяновская подчеркнула, что некоторые обычные привычки могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях

Апатия, хроническая усталость, упадок сил и заторможенность, по словам врача, не всегда являются следствием переутомления и стресса, а также могут указывать на наличие железодефицитной анемии.

Демьяновская отметила, что у людей с анемией наблюдается странное желание употреблять несъедобные предметы, такие как мел, штукатурка или земля. Кроме того, врач подчеркнула, что засыпание в сидячем положении может быть не только признаком обычной усталости, но также иногда может указывать на наличие сердечной недостаточности, состояния, при котором сердце не справляется с перекачиванием крови, что приводит к недостаточному кровообращению.

Эксперт также отметила, что гиперактивность, возбудимость, плаксивость и раздражительность могут быть индикаторами гипертиреоза, заболевания эндокринной системы, при котором щитовидная железа производит избыточное количество тиреоидных гормонов, сообщает Центральная Служба Новостей.

Мир

Ученые из Корнеллского университета предупредили, что более 80% важных природных территорий Земли лишены защиты

Ученые из Корнеллского университета предупредили, что более 80% важных природных территорий Земли лишены защиты

Исследование, опубликованное в Nature Communications, выявило, что половина суши планеты обеспечивает ресурсы для людей и поддерживает разнообразие видов, но только 18% этих зон находятся под защитой.

Читать полностью
Неизвестные испортили работу газопровода в ФРГ, нанеся ущерб более одного миллиона евро

Неизвестные испортили работу газопровода в ФРГ, нанеся ущерб более одного миллиона евро

Новые повреждения обнаружены на строящемся газопроводе для СПГ-терминала на севере Германии.

Читать полностью

Общество

Диетолог Стародубова предостерегла россиян от злоупотребления холодцом

Диетолог Стародубова предостерегла россиян от злоупотребления холодцом

Диетолог Антонина Стародубова предостерегла россиян от злоупотребления холодцом, подчеркивая связь между этим блюдом и рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета.

Читать полностью
Диетологи выделили продукты, положительно влияющие на работу мозга

Диетологи выделили продукты, положительно влияющие на работу мозга

Диетологи выделили продукты, положительно влияющие на работу мозга, основываясь на принципе: лучшие для мозга также благоприятны для сердца и сосудов. Зеленые листовые овощи, богатые витаминами К, В6 и В12, а также лютеином и фолиевой кислотой, являются важными для замедления снижения когнитивных способностей.

Читать полностью

Новости