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Движение в поддержку Фургала признано судом экстремистским
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:28

Движение в поддержку Фургала признано судом экстремистским

Движение в поддержку осужденного экс-губернатора Хабаровского края "Я/Мы Сергей Фургал" Хабаровский краевой суд признал экстремистским, сообщает РИА "Новости".

По мнению суда, прикрываясь идеей защитой бывшего главы региона, Движение вело экстремистскую деятельность. Направлено оно на смену власти в стране, изменение конституционных основ. Участники движения призывают к экстремистской и террористической деятельности, массовым беспорядкам и т.п.

Напомним, что вспышки протестов начались в 2000 году, когда Сергей Фургал оказался под следствием за убийство. Оппозиционные политические силы использовали недовольство некоторых граждан поводом для массовых незаконных акций, которые распространились и за пределы региона.

Примерно год назад Фургал был признан виновным в двух заказных убийствах и покушениях, получив 22 года колонии.

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