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Решение по оружию для летчиков ВКС примут в 2024 году, рассчитывает
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 14:39

Решение по оружию для летчиков ВКС примут в 2024 году, рассчитывает "Калашников"

Концерн "Калашников" прогнозирует, что окончательное решение о включении в носимый аварийный запас (НАЗ) летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) одного из двух пистолетов-пулеметов — ППК-20 или ПП-2000 — будет принято в течение 2024 года. Об этом заявил президент концерна Алан Лушников в интервью телеканалу "Россия-24", сообщает ТАСС.

"ППК-20 представляет собой высококачественный пистолет-пулемет, успешно прошедший все необходимые испытания, с обеспеченной литерой, и мы уверены в его надежности. Мы рассчитываем, что к 2024 году будет принято окончательное решение", — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

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