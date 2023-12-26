К концу 2023 года на складах России скопилось более 15 тысяч грузовиков из Китая

На конец текущего года на складах в России накопилось более 15 тысяч грузовиков из Китая, и прогнозируется, что этот запас будет достаточен до марта следующего года, сообщает motor.ru.
По мнению экспертов из "ВТБ Лизинг", данная ситуация обусловлена уменьшением объемов продаж китайских автомобилей, а также увеличением спроса на грузовики отечественного производителя КАМАЗ. Повышенная лизинговая ставка, следующая за ключевой ставкой, также оказала влияние на накопление автомобилей на складах.
В конце ноября на российских складах находились две тысячи тягачей и 2,5 тысячи самосвалов марки Shacman. Вторая половина 2023 года характеризовалась ежемесячной продажей около двух тысяч тяжелых машин китайского производителя. В то время как в ноябре лидером продаж стал КАМАЗ, который планирует значительное увеличение объемов продаж в следующем году.
Эксперты связывают сокращение импорта и простой тяжелой техники с ростом утильсбора, колебаниями валютного курса и повышением ключевой ставки. Это привело к увеличению стоимости лизинга. В отношении КАМАЗа, компания планирует продать до 110 тысяч грузовиков в следующем году, надеясь достичь почти лучших показателей с 2012 года, учитывая, что за период с января по ноябрь текущего года было продано более 131 тысячи машин массой более 3,5 тонн.
К середине декабря на складах в России было обнаружено примерно 175 тысяч нераспроданных китайских автомобилей. Эксперты полагают, что это не повлияет на снижение стоимости моделей из Китая.
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