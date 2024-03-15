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Грузия лишилась российских денежных переводов: объем резко упал
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:53

Грузия лишилась российских денежных переводов: объем резко упал

Национальный банк Грузии опубликовал данные, судя по которым прием денежных переводов из России сократился достаточно внушительно. По сравнению с прошлыми показателями цифра упала в три раза.

Эксперты сравнили цифры: в 2023 году в феврале сумма составила чуть более 187 миллионов долларов, тогда как в нынешнем году за этот же период планка поднялась только до 62 миллионов долларов. Снижение показателей началось с марта прошлого года.

Россия была и остается лидером по денежным переводам в Грузию. Второе место уверенно заняла Италия, на третьем же находится США с показателями 22,8, 16,1, 15,1 процента соответственно.

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