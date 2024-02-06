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Спецслужбы Грузии задержали взрывчатку с Украины
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 4:09

Спецслужбы Грузии задержали взрывчатку с Украины

СБУ и некие граждане Украины, Армении и Грузии стоят за грузом взрывчатки, который перехватила служба безопасности Грузии. Теракт возможно планировался и в самой Грузии. Однако предназначался опасный груз в основном для Воронежа.

Кроме самого взрывчатого вещества масовй 14кг, обнаружены один детонатор и шесть спецключей, сообщили в спецслужбе. Упоминается, что депутат от партии Зеленского Андрей Шарашидзе имеет отношение к этому незаконному грузу. Бомба, которая прибыла 19 января в Грузию с Украины, до этого проехала Румынию, Болгарию и Турцию.

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