Сегодня 14 марта эксперты МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии), находящиеся с миссией на Запорожской АЭС и городе Энергодар зафиксировали факт удара вооруженных сил Украины по атомной станции. На территории электростанции, рядом с ограждением резервуара топлива взорвался снаряд безоболочный. Взрыв произошел вблизи емкостей с дизельным топливом. К счастью, возгорания не произошло, иначе это могло бы привести к печальным последствиям, отмечают международные наблюдатели агентства, пишет RT.

Наблюдатели международной организации заявляют неоднократно, и что подобные атаки совершенно недопустимы, однако регулярно фиксируют подобные инциденты со стороны ВСУ.

Напомним, что ротация экспертов МАГАТЭ произошла буквально на днях. Также в марте глава Международного агентства Рафаэль Гросси лично навещал станцию, уже в четвертый раз и кроме того имел встречу с президентом России Владимиром Путиным. По итогам встречи с главой РФ, МАГАТЭ выпустило лояльный по отношению к российской власти пресс-релиз, отметив "профессиональным и открытым" разговор с российским лидером/