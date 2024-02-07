Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пересек линию фронта, чтобы попасть на АЭС . С ним также прибыла группа международных наблюдателей, которые сменят своих коллег, находящихся на станции.

Гросси пересек линию фронта без происшествий и направился в город Энергодар, находящийся рядом с АЭС, передает РИА Новости.

До того как Рафаэль Гросси пересек линию фронта, он находился с визитом в Киеве и встречался с президентом Зеленским. Скоро Гросси ждут для встречи в Москве.

Запорожская АЭС находится под контролем России с начала спецоперации, а в собственности - с октября 2022г. Атаки на станцию со стороны ВСУ были много раз. АЭС самая мощная в Европе и даёт значительную часть электроэнергии для региона.