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В Белгородской области система ПВО России сбила два дрона ВСУ
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:16

В Белгородской области система ПВО России сбила два дрона ВСУ

В Белгородской области система ПВО России сбила два дрона самолетного типа. Губернатор региона Вячеслав Гладков пока никак не прокомментировал произошедшее.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области", — сообщает Минобороны.

Ранее, 31-го марта утром ВСУ выстрелили из РСЗО десятью реактивными снарядами, которые были также успешно сбиты системой противовоздушной обороны России.

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