В Белгородской области система ПВО России сбила два дрона самолетного типа. Губернатор региона Вячеслав Гладков пока никак не прокомментировал произошедшее.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области", — сообщает Минобороны.
Ранее, 31-го марта утром ВСУ выстрелили из РСЗО десятью реактивными снарядами, которые были также успешно сбиты системой противовоздушной обороны России.
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Следствием зафиксированы факты "вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов".
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Это следует из презентации "Итоги деятельности ФНС России" за 2023 год.
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