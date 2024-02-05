Музыкант из США по прозвищу Killer Mike (настоящее имя которого Майкл Сантьяго Рендер) за час до начала на церемонии вручения "Грэмми" задержала полиция Лос-Анджелеса. По предварительной версии, его арестовали за "мелкое нарушение", сообщает передает The Hollywood Reporter.
Американский рэпер получил три награды — за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне "Scientists & Engineers", а также за лучший рэп-альбом. Не исключено, что это такой пиар-ход, устроенный самим же артистом и организаторами премии для привлечения внимания.
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