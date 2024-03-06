Владимир Путин на встрече с агрпромышленниками заявил, что многое из того, что придумано в Европе по углеродной нейтральности, связано с попытками обесточить конкурентоспособность РФ в области энергетики.
Те, кто работает в области или в экологии, прекрасно отдают себе отчет в том, что все — очень многое во всяком случае — из того, что напридумано в той же Европе, в Евросоюзе, было связано далеко не только с попытками сохранить природу, а с попытками обесточить наши конкурентоспособные преимущества в области энергетики, считает Владимир Путин.
"Вот напридумывали бог знает чего. А когда приперло, сейчас все подняли опять свои угольные электростанции и уже думают, как вернуться к атомной энергетике. Вот себя любимых не забывают ни при каких обстоятельствах", — добавил Путин.
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