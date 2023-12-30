Врачи в Афинах стали участниками скандального события, проведя рождественскую вечеринку непосредственно в стенах больницы "Эритрос Ставрос". Инцидент вызвал волнение, привлекая внимание Минздрава Греции, который начал проверку.

Скандал обнаружился через девять дней благодаря видео, опубликованному на Twitter депутатом Павлосом Полакисом. На записи видно, как врачи танцуют в коридоре, в то время как мимо них провозят пациентов на носилках.

Депутат выразил свое негодование, назвав происходящее "абсолютным унижением", осуждая факт проведения вечеринки в центральном коридоре больницы в день дежурства.

Мероприятие было организовано администрацией больницы, пригласившей сотрудников на праздник в приемное отделение, где их ожидали фуршет и оркестр. Такие действия вызвали серьезное раздражение и требуют ответственности, сообщает News.Ru.