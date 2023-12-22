Страной года по мнению журнала "The Economist" признана Греция

Этот титул был вручен стране за успешное преодоление экономического кризиса. Десять лет назад Греция оказалась в страшном долговом кризисе и стала объектом насмешек на Уолл-стрит. Экономика страны замедлила свой рост, а в политической сфере наблюдался рост экстремистских партий как правого, так и левого толка.

Однако после многих лет болезненной реструктуризации Греция в 2023 году возглавила ежегодный рейтинг экономик богатых стран мира, согласно изданию. Журнал подчеркивает, что правоцентристское правительство, переизбранное в июле, придерживается проамериканской и проевропейской внешней политики.

Помимо Греции, "The Economist" выделяет Польшу и Бразилию, сообщает РИА Новости.