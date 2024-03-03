Профессор институтов Евросоюза в Университете Крита Нотис Мариас сообщил, что правительство Греции решило в первую очередь досрочно погасить свои европейские кредиты. Средства в размере 5,29 миллиарда долларов могли бы пойти на помощь фермерам страны, но ушли на долги. Свои комментарии дал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
- Деньги есть: правительство дало 5,29 миллиарда евро на досрочное погашение европейских кредитов и лишь крохи фермерам, - сообщил политик.
Он уже пообещал протестующим фермерам компенсацию топлива, а также специальный тариф на электроэнергию. Как считает Мицотакис, требования фермеров справедливы, но сейчас власти не могут предложить поддержку более высокого уровня.
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