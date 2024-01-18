Премьер-министр Греции, Кириакос Мицотакис, на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказал мнение о неожиданной устойчивости российской экономики к санкциям, считая ее более сильной, чем предполагалось на Западе.
Он подчеркнул, что санкции являются основным инструментом воздействия Запада, призывая к дополнительным усилиям для предотвращения их обхода. В ответ на вопрос о греческих танкерах и обходе санкций в отношении российской нефти, Мицотакис подчеркнул соблюдение международных санкций владельцами греческих судов.
Он также высказал мнение о переговорах по украинскому конфликту, подчеркивая неопределенность в ближайшей перспективе и необходимость продолжения поддержки Украины как военной, так и финансовой, для достижения мирного урегулирования в будущем.
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