Европейские ученые разработали прибор, предназначенный для изучения воздействия гравитации на квантовом уровне

Используя миниатюрную магнитную ловушку из сверхпроводника, ученые смогли измерить силу притяжения между объектами массой всего 430 нг.
Установка, созданная исследователями, представляет собой инновационную систему, которая подавляет вибрации и позволяет наблюдать взаимодействие частиц с магнитными свойствами под воздействием гравитации на квантовом уровне.
Этот значимый шаг в науке позволит физикам последовательно уменьшать размеры взаимодействующих частиц и исследовать их поведение в квантовом режиме. Планируется дальнейшее исследование воздействия гравитации на сверхмалые частицы, что открывает новые перспективы для понимания взаимодействия квантовой физики и гравитации, а также для раскрытия тайн черных дыр, сообщает ТАСС.
Позиция Индии по передаче данных в ВТО вызвала беспокойство среди производителей чипов
Международный консорциум полупроводников (ISMC) выразил опасения, что такая позиция может негативно сказаться на развитии отрасли.
Ученые обнаружили в Китае частично сохранившийся скелет нового вида гигантского динозавра
Обнаруженный динозавр проживал около 72-66 миллионов лет назад в позднемеловую эпоху. Обнаруженный скелет состоял из семи шейных и передних спинных позвонков, а также нескольких ребер.
Ученые обнаружили новую причину старения клеток
Ученые обнаружили, что повреждение клеточной мембраны может быть ключевой причиной старения клеток. Данная мембрана, имеющая толщину всего 5 нанометров, оказывается особенно уязвимой в моменты сокращения мышц или получения травм.
Автоэксперт Дижечко выделил основные опасности для российских автомобилистов зимой
Одной из главных проблем является скопление снега на машине, что может привести к уплотнению снега и образованию наледи. Устранение снега может повредить лакокрасочное покрытие, а соль и реагенты усиливают этот негативный эффект, вызывая потускнение и коррозию.