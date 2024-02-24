Европейские ученые разработали прибор, предназначенный для изучения воздействия гравитации на квантовом уровне

Используя миниатюрную магнитную ловушку из сверхпроводника, ученые смогли измерить силу притяжения между объектами массой всего 430 нг.

Установка, созданная исследователями, представляет собой инновационную систему, которая подавляет вибрации и позволяет наблюдать взаимодействие частиц с магнитными свойствами под воздействием гравитации на квантовом уровне.

Этот значимый шаг в науке позволит физикам последовательно уменьшать размеры взаимодействующих частиц и исследовать их поведение в квантовом режиме. Планируется дальнейшее исследование воздействия гравитации на сверхмалые частицы, что открывает новые перспективы для понимания взаимодействия квантовой физики и гравитации, а также для раскрытия тайн черных дыр, сообщает ТАСС.