В ходе марафона "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" в Сочи, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что стратегические границы государства зависят от его политической мощи и суверенности.

Он также отметил, что стратегические границы России превышают географические границы. Глава Совбеза отметил, что стратегические границы слабых стран несовпадают с географическими. Он подчеркнул важность понимания текущего и будущего состояния границ России. По его мнению, это обсуждение о "базовой системе координат", в которой действует наша страна.

По мнению Дмитрия Медведева, хорошие слова сказал Президент Владимир Путин, он четко выразил ясную позицию относительно российских границ: "Границы России нигде не заканчиваются".