Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.03.2024 : 91,3336
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.03.2024 : 98,7225
Стратегические границы России превышают географические, считает Дмитрий Медведев.
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:05

Стратегические границы России превышают географические, считает Дмитрий Медведев.

В ходе марафона "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" в Сочи, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что стратегические границы государства зависят от его политической мощи и суверенности.

Он также отметил, что стратегические границы России превышают географические границы. Глава Совбеза отметил, что стратегические границы слабых стран несовпадают с географическими. Он подчеркнул важность понимания текущего и будущего состояния границ России. По его мнению, это обсуждение о "базовой системе координат", в которой действует наша страна.

По мнению Дмитрия Медведева, хорошие слова сказал Президент Владимир Путин, он четко выразил ясную позицию относительно российских границ: "Границы России нигде не заканчиваются".

Мир

Сильное землетрясение Казахстана дошло до территории Киргизии

Сильное землетрясение Казахстана дошло до территории Киргизии

Оперативный дежурный МЧС Киргизии дал информацию, что казахстанское землетрясение чувствовалось сразу в нескольких регионах республики. В Бишкеке волна доходила до 3,5 баллов. Иногда сейсмическая активность достигала до 6 баллов.

Читать полностью
Россия поднимет вопрос применения химоружия

Россия поднимет вопрос применения химоружия

Украина будет намеренно мешать объективному рассмотрению вопроса применения химического оружия на СВО.

Читать полностью

Общество

Сбер предупредил о новой мошеннической схеме

Сбер предупредил о новой мошеннической схеме

Мошенники создают аккаунты, выдающие себя за Сбер, с имитацией номера 900 и логотипом банка. Они звонят клиентам, утверждая, что нужно обновить мобильное приложение, и просят включить режим демонстрации экрана.

Читать полностью
Эксперты сообщают об увеличении числа существующих туристических проектов в РФ

Эксперты сообщают об увеличении числа существующих туристических проектов в РФ

В России активно реализуются масштабные проекты по формированию новых курортных городов с целью увеличения туристического потока в страну. Одним из таких проектов является строительство нового курортного города "Новая Анапа" на побережье Черного моря в районе города Анапа.

Читать полностью

Новости