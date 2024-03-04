В ходе марафона "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" в Сочи, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что стратегические границы государства зависят от его политической мощи и суверенности.
Он также отметил, что стратегические границы России превышают географические границы. Глава Совбеза отметил, что стратегические границы слабых стран несовпадают с географическими. Он подчеркнул важность понимания текущего и будущего состояния границ России. По его мнению, это обсуждение о "базовой системе координат", в которой действует наша страна.
По мнению Дмитрия Медведева, хорошие слова сказал Президент Владимир Путин, он четко выразил ясную позицию относительно российских границ: "Границы России нигде не заканчиваются".
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