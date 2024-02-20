После зимовки в столицу России начали возвращаться перелетные птицы. Сообщение об этом распространила пресс-служба московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды, сообщает РИА "Новости". В Москве замечены чайки и грачи, отметив, что это пока еще не массовая миграция.

Новость об этом пришла как раз в День орнитолога, который отмечают 19 февраля. Появление этих птиц символизирует начало весны в столичном регионе, сообщают ученые.