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В Москве появились первые перелетные птицы
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:15

В Москве появились первые перелетные птицы

После зимовки в столицу России начали возвращаться перелетные птицы. Сообщение об этом распространила пресс-служба московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды, сообщает РИА "Новости". В Москве замечены чайки и грачи, отметив, что это пока еще не массовая миграция.

Новость об этом пришла как раз в День орнитолога, который отмечают 19 февраля. Появление этих птиц символизирует начало весны в столичном регионе, сообщают ученые.

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