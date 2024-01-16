Пользователи сервиса Госуслуг сегодня, 16 января, столкнулись с проблемой. В системе наблюдаются сбои - программа может просто не открываться. Наиболее часто ошибки были зарегистрированы на смартфонах операционной системой iOS, однако программы с Android тоже иногда сбоили.
Аналогичные сложности есть и у тех, кто пытается зайти на сайт со своего ПК. При попытке войти в учетную запись система выдает ошибку. Аналогичные сообщения, сопровождающиеся извинениями, возникают и в приложениях на мобильных аппаратах. Если верить техподдержке, портал недоступен лишь временно из-за технических работ.
Рамасвами объявил о своем уходе с президентской гонки
Предприниматель Вивек Рамасвами публично объявил о своем решении выйти из президентской гонки и поддержать кандидатуру Дональда Трампа. Он сделал такое заявление во время выступления в штате Айова.
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Социальные выплаты в России будут индексированы с первого февраля
Всего коэффициент индексации составит 7,4, а коснется он более 40 видов государственных выплат.
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