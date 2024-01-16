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В приложении Госуслуг зарегистрированы сбои
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:28

В приложении Госуслуг зарегистрированы сбои

Пользователи сервиса Госуслуг сегодня, 16 января, столкнулись с проблемой. В системе наблюдаются сбои - программа может просто не открываться. Наиболее часто ошибки были зарегистрированы на смартфонах операционной системой iOS, однако программы с Android тоже иногда сбоили.

Аналогичные сложности есть и у тех, кто пытается зайти на сайт со своего ПК. При попытке войти в учетную запись система выдает ошибку. Аналогичные сообщения, сопровождающиеся извинениями, возникают и в приложениях на мобильных аппаратах. Если верить техподдержке, портал недоступен лишь временно из-за технических работ.

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