Пользователи сервиса Госуслуг сегодня, 16 января, столкнулись с проблемой. В системе наблюдаются сбои - программа может просто не открываться. Наиболее часто ошибки были зарегистрированы на смартфонах операционной системой iOS, однако программы с Android тоже иногда сбоили.

Аналогичные сложности есть и у тех, кто пытается зайти на сайт со своего ПК. При попытке войти в учетную запись система выдает ошибку. Аналогичные сообщения, сопровождающиеся извинениями, возникают и в приложениях на мобильных аппаратах. Если верить техподдержке, портал недоступен лишь временно из-за технических работ.