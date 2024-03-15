До 38 млн избирателей может охватить система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на всеобщих выборах президента России. В 29-ти регионах страны можно проголосовать из дома или офиса в эти три дня через Госуслуги. Система дистанционного голосования впервые применяется в 2024 году на выборах президента. Для московских избирателей запущен свой интернет-ресурс Официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
В первые часы голосования возникла электронная очередь на портале Мэра и Правительства Москвы и Госуслугах, которые испытывают перегрузку из-за большого числа желающих проголосовать в первый день выборов
Те, кто участвует в голосовании онлайн, могут выиграть призы. Участники имеют шанс выиграть от одного до 100 тыс. призовых баллов, на которые могут получить умные колонки, билеты в парк развлечений. Гарантированно голосующие удаленно получают скидки в аптеки и на онлайн-подписки, сообщается на сайте акции #ВыбираемВместе2024.
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