Госдума внесла изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Теперь там появится закон о конфискации имущества за фейки о российских Вооруженных силах и призывы к борьбе против государства.

- Этот закон - консолидированная позиция абсолютного большинства депутатов Госдумы. Под инициативой стоят 395 подписей, - сообщил спикер во время заседания. Также он подчеркнул, что принятие закона - инициатива граждан.

Речь идет об изъятии имущества, полученного преступным путем и используемого для финансирования любой деятельности, направленной против государственной безопасности.