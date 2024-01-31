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Фейки о российской армии теперь будут наказываться конфискацией имущества
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 1:29

Фейки о российской армии теперь будут наказываться конфискацией имущества

Госдума внесла изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Теперь там появится закон о конфискации имущества за фейки о российских Вооруженных силах и призывы к борьбе против государства.

- Этот закон - консолидированная позиция абсолютного большинства депутатов Госдумы. Под инициативой стоят 395 подписей, - сообщил спикер во время заседания. Также он подчеркнул, что принятие закона - инициатива граждан.

Речь идет об изъятии имущества, полученного преступным путем и используемого для финансирования любой деятельности, направленной против государственной безопасности.

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