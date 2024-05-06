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Госдума перенесла утверждение премьера
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:46

Госдума перенесла утверждение премьера

Запланированную на 8 мая пленарную сессию Госдумы, на которой должно было быть утверждено предложение о кандидатуре премьер-министра, отложили, сообщил вице-председатель комитета нижней палаты парламента по экономической стратегии Михаил Делягин в своем канале в приложении Telegram.

Он написал, что 8 мая не будет сессии Госдумы, утверждение премьера, предположительно, состоится 10 мая.

Ранее руководитель коммунистической партии Геннадий Зюганов объявил, что 8 мая депутаты Госдумы обсудят кандидатуры на пост премьера.

РИА Новости сообщает, что Зюганов, отвечая на вопросы журналистов о дате обсуждения утверждения кандидатуры на премьера , ответил, что обсуждение будет восьмого мая, он не думает, что. Ему сложно представить парад без премьера.

По словам Зюганова, кандидат на пост председателя правительства встретится с фракцией коммунистов 8 мая до полудня.

В день инаугурации президента правительство, вместе с его председателем, сдаст свои полномочия, а затем будет сформирован новый кабинет министров. Инаугурация избранного президентом России Владимира Путина, проведенного в марте, назначена на 7 мая.

В соответствии с Конституцией, после утверждения Госдумой, президент назначит премьера, его заместителей и федеральных министров. Глав ряда ведомств, таких как Министерство обороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД, будут назначены после консультаций с Советом Федерации.

Предварительно комиссия Думы по регламенту предложила перенести пленарные сессии с 7 и 16 мая на 10 и 13 мая.

Фото: www.flickr.com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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