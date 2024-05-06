Госдума отменяет заседания 7, 8, 15 и 16 мая. Заседания Государственной думы запланированы на 10 мая в 14:00, а также на 13 и 14 мая в 10:00.
12 мая объявлено днем работы в комитетах Госдумы, как указано в постановлении, принятом депутатами.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность, что Государственная дума утвердит нового премьер-министра уже 8 мая.
Он объяснил оперативность этого решения тем, что не может представить парад 9 мая без главы правительства.
По его словам, на 8 мая запланированы также встречи кандидата на пост премьер-министра с думскими фракциями.
Фото:flickr.com/Jorge Láscar(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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