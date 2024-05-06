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Госдума РФ отменяет заседания 7, 8, 15 и 16 мая
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 14:09

Госдума РФ отменяет заседания 7, 8, 15 и 16 мая

Госдума отменяет заседания 7, 8, 15 и 16 мая. Заседания Государственной думы запланированы на 10 мая в 14:00, а также на 13 и 14 мая в 10:00.

12 мая объявлено днем работы в комитетах Госдумы, как указано в постановлении, принятом депутатами.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность, что Государственная дума утвердит нового премьер-министра уже 8 мая.

Он объяснил оперативность этого решения тем, что не может представить парад 9 мая без главы правительства.

По его словам, на 8 мая запланированы также встречи кандидата на пост премьер-министра с думскими фракциями.

Фото:flickr.com/Jorge Láscar(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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