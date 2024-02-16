Сегодня в Госдуме на Охотном ряду рассматривается законопроект об усилении мер киберзащиты в школах, университетах и социальных учреждениях, внесенный Башкирией. Но скорее всего, документ, который ранее уже не получил одобрения профильных комитетов Госдумы и Правительства, будет отклонен парламентариями.
Главная причина отказа — инициатива потребует больших расходов федерального и регионального бюджетов, а также квалифицированных IT-специалистов, которых на рынке труда сейчас не хватает, сообщает "Коммерсантъ".
Проект предлагал внести поправки закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ". В случае принятия, школы и детские сады были бы на одном уровне защиты с критическими для жизнедеятельности государства объектами, например, энергетической и коммуникационной инфраструктуры и им подобными.
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