Сегодня в Госдуме на Охотном ряду рассматривается законопроект об усилении мер киберзащиты в школах, университетах и социальных учреждениях, внесенный Башкирией. Но скорее всего, документ, который ранее уже не получил одобрения профильных комитетов Госдумы и Правительства, будет отклонен парламентариями.



Главная причина отказа — инициатива потребует больших расходов федерального и регионального бюджетов, а также квалифицированных IT-специалистов, которых на рынке труда сейчас не хватает, сообщает "Коммерсантъ".

Проект предлагал внести поправки закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ". В случае принятия, школы и детские сады были бы на одном уровне защиты с критическими для жизнедеятельности государства объектами, например, энергетической и коммуникационной инфраструктуры и им подобными.