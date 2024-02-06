На брифинге для СМИ, который проводил Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, на вопрос корреспондента Sputnik, американский чиновник прямо отвечать отказался на заданный журналистом вопрос.

Он в свою очередь задал вопрос самому корреспонденту: соответствуют ли представленные доказательства "тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах".

Говоря о другом происшествии, когда погибли мирные жители в Луганской республике после удара ВСУ по мирному зданию, то Патель сказал, что США в курсе, но проверить информацию не могут, а заявлениям из Москвы они не верят.